Шнайдер бьётся за 3-й круг «РГ»! Мирра Андреева, Карацев и Александрова ждут. LIVE!

В Париже набирает обороты «Ролан Гаррос»! В четверг на корты выйдут четверо россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 1 июня, должен завершиться второй круг. В Париже запланированы 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. Свои вторые поединки на турнире проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (четвёртый номер посева), финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд (4), а также четверо теннисистов из России. Аслан Карацев (Q) сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (12), Диана Шнайдер померяется силами с Беатрис Хаддад-Майей (14), Мирра Андреева – с француженкой Диан Парри, а Екатерина Александрова (23) – с немкой Анной-Леной Фридзам.