Шнайдер бьётся за 3-й круг «РГ»! Мирра Андреева, Карацев и Александрова ждут. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 1 июня, должен завершиться второй круг. В Париже запланированы 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. Свои вторые поединки на турнире проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (четвёртый номер посева), финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд (4), а также четверо теннисистов из России. Аслан Карацев (Q) сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (12), Диана Шнайдер померяется силами с Беатрис Хаддад-Майей (14), Мирра Андреева – с француженкой Диан Парри, а Екатерина Александрова (23) – с немкой Анной-Леной Фридзам.
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Вчерашний день был насыщен матчами с участием россиян. Из 11 стартовавших в следующий круг прошли 8. Все подробности в нашем вчерашнем лайве дня.
Расписание четверга
В четверг, 1 июня завершатся поединки 2-го круга. Из россиян выступят четверо — Мирра Андреева, Аслан Карацев, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Также сыграют Ига Свёнтек, Елена Рыбакина, Каспер Рууд и другие.
Матьё. 13:30. Парри (Франция) — М.Андреева (Q)
15:00. Карацев (Q) — Тиафо (США, 12)
Корт 7. 12:00. Шнайдер — Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
Корт 6. 14:00. Александрова (23) — Фридзам (Германия)
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