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Мирра Андреева, Карацев, Александрова, Шнайдер: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Шнайдер бьётся за 3-й круг «РГ»! Мирра Андреева, Карацев и Александрова ждут. LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция «Ролан Гаррос»
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В Париже набирает обороты «Ролан Гаррос»! В четверг на корты выйдут четверо россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 1 июня, должен завершиться второй круг. В Париже запланированы 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. Свои вторые поединки на турнире проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (четвёртый номер посева), финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд (4), а также четверо теннисистов из России. Аслан Карацев (Q) сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (12), Диана Шнайдер померяется силами с Беатрис Хаддад-Майей (14), Мирра Андреева – с француженкой Диан Парри, а Екатерина Александрова (23) – с немкой Анной-Леной Фридзам.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
108
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 12:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 13:30 МСК
Диан Парри
79
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 14:00 МСК
Екатерина Александрова
23
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна-Лена Фридзам
91
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 15:00 МСК
Аслан Карацев
62
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Вчерашний день был насыщен матчами с участием россиян. Из 11 стартовавших в следующий круг прошли 8. Все подробности в нашем вчерашнем лайве дня.

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Расписание четверга

В четверг, 1 июня завершатся поединки 2-го круга. Из россиян выступят четверо — Мирра Андреева, Аслан Карацев, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Также сыграют Ига Свёнтек, Елена Рыбакина, Каспер Рууд и другие.

Расписание четверга, 1 июня. Матчи с участием россиян:
Матьё. 13:30. Парри (Франция) — М.Андреева (Q)
15:00. Карацев (Q) — Тиафо (США, 12)
Корт 7. 12:00. Шнайдер — Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
Корт 6. 14:00. Александрова (23) — Фридзам (Германия)
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