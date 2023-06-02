Фритц — о свисте зрителей в свой адрес: они так болели за меня, что я обязан был победить

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал свист болельщиков в свой адрес после матча второго круга «Ролан Гаррос» с французским спортсменом Артуром Риндеркнешем. Фритц одержал победу в этой встрече со счётом 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Во время игры публика в Париже активно поддерживала французского теннисиста. После матча Фритц приложил указательный палец к губам, обращаясь к публике, что вызвало волну негодования. Из-за свиста болельщиков Фритц не мог дать послематчевый комментарий на протяжении пяти минут.

«Публика была настолько грандиозна, что мне пришлось позволить ей зажечь меня. Они так болели за меня, что я обязан был победить», — сказал Фритц после матча.

За выход в четвёртый круг турнира в Париже Фритц сразится с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (23).