Карен Хачанов — Танаси Коккинакис: текстовая трансляция игры третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором за выход в следующую стадию будет бороться российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира. Он сыграет со 108-й ракеткой мира из Австралии Танаси Коккинакисом. Встреча теннисистов пройдёт на корте Симоны Матьё и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карена Хачанова и Танаси Коккинакиса в третьем круге «Ролан Гаррос».
Ранее у теннисистов была одна личная встреча. Хачанов и Коккинакис встречались в первом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2018 году. Тогда победу со счётом 7:5, 6:4 одержал россиянин.
Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».
- 2 июня 2023
-
09:58
-
09:42
-
09:31
-
09:00
-
08:38
-
08:00
-
06:38
-
05:59
-
05:49
-
04:56
-
04:32
-
03:01
-
01:00
-
00:41
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 1 июня 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:19
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
20:55
-
20:55
-
20:50