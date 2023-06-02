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Карен Хачанов — Танаси Коккинакис: текстовая трансляция игры третьего круга «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов — Танаси Коккинакис: текстовая трансляция игры третьего круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором за выход в следующую стадию будет бороться российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира. Он сыграет со 108-й ракеткой мира из Австралии Танаси Коккинакисом. Встреча теннисистов пройдёт на корте Симоны Матьё и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карена Хачанова и Танаси Коккинакиса в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ранее у теннисистов была одна личная встреча. Хачанов и Коккинакис встречались в первом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2018 году. Тогда победу со счётом 7:5, 6:4 одержал россиянин.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:00 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Танаси Коккинакис
108
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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