Камилла Рахимова — Арина Соболенко: текстовая трансляция матча 3-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российская теннисистка Камилла Рахимова, 82-я ракетка мира. Её соперницей на корте будет вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Матч спортсменок поставлен вторым порядком на корте Филиппа Шатрье и начнётся приблизительно в 14:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Камиллы Рахимовой и Арины Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос».
Ранее у теннисисток не было личных встреч. Камилла Рахимова в этом грунтовом сезоне выходила в полуфинал турнира WTA-250 в Боготе, играла во втором круге турнира той же категории в Рабате и выбывала в первом круге турнира WTA-1000 в Риме, пройдя квалификацию. Арина Соболенко на грунте в 2023 году является победительницей турнира WTA-1000 в Мадриде и финалисткой турнира WTA-500 в Штутгарте, а также она вылетела из второго круга Рима, проиграв 134-й ракетке мира Софье Кенин.
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