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Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Свитолиной

Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Свитолиной
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Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований Блинкова уступила представительнице Украины Элине Свитолиной со счётом 6:2, 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Блинкова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Свитолина подала пять эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. После матча украинка отказалась от рукопожатия с россиянкой.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анны Блинковой и Элины Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос».

Блинкова в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос». Выйдя в третий круг, она повторила своё лучшее достижение. Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала.

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с девятой сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 16:20 МСК
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
2 		6 7
         
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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