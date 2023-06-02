Блинкова проиграла Свитолиной на «Ролан Гаррос»: украинка опять не пожала руку россиянке

В пятницу, 2 июня, на «Ролан Гаррос» у женщин начались матчи третьего круга. В этот день играли теннисистки, попавшие в нижнюю половину сетки, и в их числе оказалась россиянка Анна Блинкова, занимающая 56-е место в рейтинге WTA. В соперницах у неё была бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, занимающая ныне 192-ю строчку в мировой классификации. Этот матч поставили вторым запуском на корт Симоны Матьё, третью по значимости арену.

Блинкова подошла к турниру в хорошей форме: на минувшей неделе россиянка дошла до финала турнира в Страсбурге, где проиграла как раз Свитолиной (2:6, 3:6, и это был первый их очный матч), а уже на «Ролан Гаррос» одержала две яркие победы. В первом круге Анна не дала ни единого шанса бельгийке Исалин Бонавентюр (6:2, 6:0), а во втором раунде с девятого матчбола оформила волевую победу над пятой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией, за которую к тому же по понятным причинам болела почти вся арена, — 4:6, 6:3, 7:5.

Свитолина же продолжает набирать форму после рождения дочери. В октябре Элина и её муж бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис стали родителями, и нынешний «Ролан Гаррос» стал первым ТБШ для украинки, на котором она выступает уже в статусе мамы. В первом круге турнира Свитолина неожиданно уверенно расправилась с 26-й сеяной итальянкой Мартиной Тревизан (6:2, 6:2), а во втором одержала волевую победу над квалифаером Сторм Хантер из Австралии — 2:6, 6:3, 6:1.

Блинкова, комментируя предстоящий матч со Свитолиной, заверила, что отнесётся к встрече так же, как к любому другому поединку. «Для меня это просто матч. Я буду готовиться к нему тактически. Я проанализирую поражение, которое потерпела от неё на прошлой неделе. Выделю, что в тот раз сделала правильно, а что нет, и выйду на корт, чтобы прежде всего насладиться атмосферой турнира, выложиться на максимум, чтобы выиграть матч», — сказала Анна на послематчевой пресс-конференции.

Анна Блинкова на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Свитолина же, которая после победы в финале Страсбурга уклонилась от рукопожатия с Блинковой, хотя и подняла ракетку в знак приветствия, раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых представлены спортсмены из России и Беларуси. «Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса всё произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну.

Сейчас россиян и белорусов возвращают во многие виды спорта. Мне обидно за наших атлетов, которые посвятили жизнь спорту. Не понимаю позицию Минспорта. Они не оставляют спортсменам выбора. Хорошо бы позволили участвовать по желанию, но это же приказ. В теннисе можно заморозить очки и вернуться спустя время, но в других видах спорта ситуация иная. Лучше выходить и побеждать россиян и белорусов на спортивной арене. Это было бы правильно», — приводит слова Свитолиной ua.tribuna.com.

Блинкова активно начала встречу и сразу же повела 2:0 с брейком. При этом подачу соперницы россиянка взяла под ноль. Следом включилась и Свитолина: украинка отыграла брейк, а затем взяла свой гейм и сравняла счёт — 2:2. Однако следующие четыре гейма остались за Анной, которая ничего не позволила сделать Элине. Сперва она под ноль взяла подачу, в шестом гейме использовала первый же брейк-пойнт, в седьмом, наоборот, спасла брейк-пойнт, а после этого вышла на тройной сетбол на приёме и со второй попытки реализовала его — 6:2. Статистика также засвидетельствовала преимущество Блинковой: по виннерсам россиянка вдвое превзошла соперницу (10 против 5), и двойная ошибка была у неё всего одна, а у Свитолиной — три.

Перед началом второй партии Свитолина ненадолго взяла медицинский перерыв — у неё возникли проблемы с глазом. И тут характер игры резко изменился: теперь уже украинка доминировала на корте, а Блинкова раз за разом ошибалась. Россиянка проиграла первые пять геймов, причём три из них — на своей подаче. Во втором гейме у Анны был шанс не дать этой серии состояться, но она упустила единственный брейк-пойнт. В шестом гейме Блинкова при счёте 5:0 в пользу соперницы добилась брейка, а затем взяла и свою подачу, но камбэк в этой партии ей не удался. В восьмом гейме Свитолина подала на сет — 6:2. В итоге во второй партии у Блинковой накопилось целых 14 невынужденных ошибок, а у соперницы — всего пять.

В решающем сете Свитолина в первом же гейме могла сделать брейк, но упустила обе возможности. А вот в третьем гейме Блинкова под ноль проиграла свою подачу, после чего украинка взяла свою подачу (также под ноль) и зафиксировала преимущество — 3:1. Оказавшись в сложной ситуации, россиянка не опустила рук: в пятом гейме Анна ушла с брейк-пойнта, а в шестом реализовала четвёртый брейк-пойнт и сравняла счёт — 3:3. После этого соперницы взяли по гейму на подаче, а в девятом гейме Свитолина добилась брейка, который мог стать определяющим. Но украинка не смогла подать на матч: Блинкова, которой уже некуда было отступать, совершила обратный брейк — 5:5.

Увы, большего Анне добиться не удалось: в 11-м гейме Элина с первого брейк-пойнта взяла чужую подачу, после чего не без проблем (Блинкова упустила брейк-пойнт), но подала на матч, реализовав третий матчбол, — 2:6, 6:2, 7:5. После матча Свитолина, как и в предыдущем случае, не стала пожимать руку Блинковой. Спортсменки по очереди поблагодарили судью на вышке, после чего разошлись.

Вот так Блинкова не смогла впервые в карьере выйти в четвёртый круг ТБШ. Как и четыре года назад на «Ролан Гаррос», россиянка остановилась в третьем раунде. Свитолина же в 1/8 финала сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной (9), которая в своём матче третьего круга разгромила американку Питон Стирнс — 6:0, 6:1.

Кроме того, в российском дерби с участием Анастасии Павлюченковой (SR) и Анастасии Потаповой (24) случилась волевая победа. Павлюченкова, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года, оказалась сильнее — 4:6, 6:3, 6:0. А вот Камилла Рахимова без особых шансов уступила второй ракетке мира Арине Соболенко — 2:6, 2:6. Также сегодня свой матч проводит Элина Аванесян (LL), которая сыграет с датчанкой Кларой Таусон (Q).

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