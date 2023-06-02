Видеообзор победы Хачанова над Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, одержав победу над австралийцем Танаси Коккинакисом (108-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В следующем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Карен Хачанов сыграет с обидичком Андрея Рублёва, итальянским теннисистом Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий розыгрыш турнира.