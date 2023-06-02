Элина Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Клару Таусон

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в 1/8 финала грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований Аванесян, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, нанесла поражение представительнице Дании Кларе Таусон, начавшей турнир с квалификации, со счётом 3:6, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
Соперницы не подали ни одного эйса за матч. Аванесян допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Таусон семь раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аванесян – Таусон в третьем круге «Ролан Гаррос».
Таусон в третий раз играет на Открытом чемпионате Франции, но впервые дошла до третьего круга соревнований. Аванесян дебютирует в основной сетке «Ролан Гаррос».
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции победительница этого матча сыграет с сильнейшей во встрече между представительницей Чехии Каролиной Муховой и 27-й сеяной румынкой Ириной Бегу.
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