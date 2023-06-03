Зрители на трибунах «Ролан Гаррос» освистали Свитолину за отказ от рукопожатия с Блинковой

Зрители на трибунах корта имени Симоны Матьё не поддержали украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. Блинкова за 2 часа 17 минут уступила Свитолиной со счётом 6:2, 2:6, 5:7 и не смогла выйти в 1/8 финала.

Завершив встречу, Свитолина отправилась для рукопожатия только к судье на вышке. Когда Элина развернулась, чтобы поприветствовать публику, в ответ она услышала свист и неодобрительные возгласы.

Ранее зрители на «Ролан Гаррос» столь же неодобрительно восприняли отказ другой представительницы Украины Марты Костюк от рукопожатия со второй ракеткой мира, Ариной Соболенко из Беларуси.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Свитолина поспорит с ещё одной представительницей России — посеянной девятой Дарьей Касаткиной.