Стефанос Циципас выбыл из борьбы за звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не сможет занять первое место в рейтинге ATP по итогам «Ролан Гаррос» — 2023.
Несмотря на то, что Циципас сумел пробиться в четвёртый круг нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции, он лишился шансов стать первой ракеткой мира после турнира. Это произошло из-за выхода действующего лидера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Теперь греку не хватит очков для достижения цели даже в случае победы на «Ролан Гаррос». Претендентами на первое место в рейтинге по итогам турнира являются Алькарас и третья ракетка мира сербский спортсмен Новак Джокович.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 3 июня 2023
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
07:51
-
00:55
-
00:32
-
00:16
-
00:02
- 2 июня 2023
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
23:12
-
22:15
-
21:59
-
21:35
-
21:34
-
21:17
-
21:06
-
20:50
-
20:39
-
20:29
-
20:05
-
19:53
-
19:52
-
19:32
-
19:32
-
19:20
-
19:17
-
19:07