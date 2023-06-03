Хольгер Руне уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023.
В матче третьего круга Руне (6) со счётом 6:4, 6:1, 6:2 обыграл представителя Аргентины Генаро Альберто Оливьери (231-я ракетка мира). Матч продлился ровно 2 часа. Руне четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 20. На счету Оливьери два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Руне станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 9) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 23).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
- 3 июня 2023
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