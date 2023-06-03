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Мирра Андреева получила предупреждение за неспортивное поведение в матче с Гауфф на «РГ»

Мирра Андреева получила предупреждение за неспортивное поведение в матче с Гауфф на «РГ»
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143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева получила от судьи предупреждение за неспортивное поведение по ходу матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023, где она сражается с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

В концовке первого сета, после проигранного розыгрыша при счёте 6:4 на тай-брейке Андреева выбила мяч. В итоге, Мирра взяла первую партию со счётом 7:6 (7:5), однако проиграла вторую со счётом 1:6.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 1
6 5 		6 1
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

19-летняя Гауфф – прошлогодняя финалистка «Ролан Гаррос». В титульном матче она проиграла польке Иге Свёнтек. Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 1
6 5 		6 1
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Комментарии
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