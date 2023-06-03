Мирра Андреева проиграла Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 16-летняя Мирра Андреева потерпела поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос», в трёх сетах проиграв американке Кори Гауфф, шестой ракетке мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6.
Теннисистки провели на корте ровно 2 часа. Мирра Андреева по ходу встречи выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила шесть двойных ошибок. На счету Кори Гауфф два выполненных эйса, 7 реализованных брейк-пойнтов из 17, а также шесть двойных ошибок.
В четвёртом круге американка, финалистка Открытого чемпионата Франции в 2022 году, сыграет с победительницей встречи представительницы Словакии Анны Шмидловой и американской теннисистки Кейлы Дей.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 15:05 МСК
143
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|1
|1
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|6
|6
6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Комментарии
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