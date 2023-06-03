Мирра Андреева проиграла Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 16-летняя Мирра Андреева потерпела поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос», в трёх сетах проиграв американке Кори Гауфф, шестой ракетке мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте ровно 2 часа. Мирра Андреева по ходу встречи выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила шесть двойных ошибок. На счету Кори Гауфф два выполненных эйса, 7 реализованных брейк-пойнтов из 17, а также шесть двойных ошибок.

В четвёртом круге американка, финалистка Открытого чемпионата Франции в 2022 году, сыграет с победительницей встречи представительницы Словакии Анны Шмидловой и американской теннисистки Кейлы Дей.