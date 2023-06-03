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Харри вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Гирона

Харри вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Гирона
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Чилийский теннисист Николас Харри вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» Харри нанёс поражение американцу Маркосу Гирону со счётом 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Харри 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Гирон выполнил шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт.

Харри в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос», но никогда ранее он не преодолевал барьер первого круга. Гирон также в четвёртый раз играл на турнире и повторил свой лучший результат, впервые показанный в 2021 году.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Харри сыграет с четвёртым сеяным норвежцем Каспером Руудом.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 14:10 МСК
Николас Харри
35
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 7 6  
2 		3 7 9 3  
             
Маркос Гирон
75
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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