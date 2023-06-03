Мирра Андреева: я просто Мирра, которая любит играть в теннис и получает удовольствие

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к комментариям журналистов о её возрасте, а также поделилась мнением о своём будущем.

«Как я вижу себя сейчас и в будущем? Хороший вопрос, если честно, не знаю. Я не так часто смотрюсь в зеркало. Но я просто Мирра, которая любит играть в теннис и получает удовольствие. Надеюсь, в будущем останусь такой же. Но будущее – это будущее, я не знаю, что случится.

Кори Гауфф бесит, когда говорят про её возраст, а как я к этому отношусь? Да никак, люди могут говорить и писать всё что угодно, я в это не вникаю. Остаюсь с правильными людьми вокруг и не думаю об этом. Так что люди могут писать, что им захочется, мне всё равно», — сказала Андреева на пресс-конференции.