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Мирра Андреева: я просто Мирра, которая любит играть в теннис и получает удовольствие

Мирра Андреева: я просто Мирра, которая любит играть в теннис и получает удовольствие
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к комментариям журналистов о её возрасте, а также поделилась мнением о своём будущем.

«Как я вижу себя сейчас и в будущем? Хороший вопрос, если честно, не знаю. Я не так часто смотрюсь в зеркало. Но я просто Мирра, которая любит играть в теннис и получает удовольствие. Надеюсь, в будущем останусь такой же. Но будущее – это будущее, я не знаю, что случится.

Кори Гауфф бесит, когда говорят про её возраст, а как я к этому отношусь? Да никак, люди могут говорить и писать всё что угодно, я в это не вникаю. Остаюсь с правильными людьми вокруг и не думаю об этом. Так что люди могут писать, что им захочется, мне всё равно», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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