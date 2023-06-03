Онс Жабер вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Ольгу Данилович
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Седьмая ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв в третьем круге турнира сербку Ольгу Данилович, 105-ю в рейтинге WTA, в трёх сетах: 4:6, 6:4, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. Онс Жабер во время встречи выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, а также допустила пять двойных ошибок. На счету Ольги Данилович один эйс, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 и две двойные ошибки.
Онс Жабер стала последней теннисисткой, пробившейся в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Она сыграет в 1/8 финала с американкой Бернардой Перой. Ранее у спортсменок была только одна личная встреча: в 2019 году на хардовом турнире в Гуанчжоу. Тогда победа осталась за представительницей США.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 20:45 МСК
105
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
1 : 2
|1
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|3
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7
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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