Онс Жабер вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Ольгу Данилович

Седьмая ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв в третьем круге турнира сербку Ольгу Данилович, 105-ю в рейтинге WTA, в трёх сетах: 4:6, 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. Онс Жабер во время встречи выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, а также допустила пять двойных ошибок. На счету Ольги Данилович один эйс, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 и две двойные ошибки.

Онс Жабер стала последней теннисисткой, пробившейся в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Она сыграет в 1/8 финала с американкой Бернардой Перой. Ранее у спортсменок была только одна личная встреча: в 2019 году на хардовом турнире в Гуанчжоу. Тогда победа осталась за представительницей США.