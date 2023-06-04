Онс Жабер: быть женщиной трудно. Наверное, мужчинам этого не понять

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» с юмором ответила на вопрос, что сделало её день трудным.

«Быть женщиной – трудно (улыбается). Наверное, мужчинам этого не понять. У меня сегодня была сложная проблема, но я надеюсь, что в ближайшие дни мне будет лучше», — сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2023 Жабер (7) со счётом 4:6, 6:4, 6:2 обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (105-я ракетка мира, Q). За выход в четвертьфинал соревнований Онс сразится с представительницей США Бернардой Перой (36-я ракетка мира).