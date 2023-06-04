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На «Ролан Гаррос» пару дисквалифицировали из-за попадания мяча в болгёрл

На «Ролан Гаррос» пару дисквалифицировали из-за попадания мяча в болгёрл
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Японка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади получили дисквалификацию по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Судья матча приняла такое решение из-за инцидента, в котором Като отбросила мяч и попала в голову болгёрл, а та расплакалась.

Като и Сутджиади (16) боролись за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Като и Сутджиади проиграли первый сет на тай-брейке со счётом 6:7 (1:7), однако во втором они повели со счётом 3:1. После этого и произошёл инцидент с болгёрл.

Стоит отметить, что после дисквалификации не смогла сдержать слёз и сама Като.

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