На «Ролан Гаррос» пару дисквалифицировали из-за попадания мяча в болгёрл

Японка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади получили дисквалификацию по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Судья матча приняла такое решение из-за инцидента, в котором Като отбросила мяч и попала в голову болгёрл, а та расплакалась.

Като и Сутджиади (16) боролись за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Като и Сутджиади проиграли первый сет на тай-брейке со счётом 6:7 (1:7), однако во втором они повели со счётом 3:1. После этого и произошёл инцидент с болгёрл.

Стоит отметить, что после дисквалификации не смогла сдержать слёз и сама Като.