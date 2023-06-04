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Гауфф и Пегула вышли в 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос», обыграв Костюк и Русе

Гауфф и Пегула вышли в 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос», обыграв Костюк и Русе
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Американский дуэт в составе Кори Гауфф и Джессики Пегулы вышел в четвертьфинал парного разряда «Ролан Гаррос». В третьем круге соревнований теннисистки в трёх сетах одержали победу над парой украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе: 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. На счету американского дуэта в этом матче два выполненных эйса, 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 и пять двойных ошибок. Костюк и Русе, в свою очередь, также выполнили два эйса и допустили пять двойных ошибок, а ещё реализовали 4 брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале турнира Гауфф и Пегула сыграют с дуэтом венгерки Анны Бондарь и бельгийки Гретье Миннен. В прошлом году эти пары также встречались в 1/4 финала «Ролан Гаррос», тогда победа осталась за американками.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 15:25 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 4 		6 6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
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