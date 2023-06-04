«Боялась, что больше не смогу выиграть матч». Павлюченкова — о возвращении после травмы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала об опасениях, которые у неё были перед возвращением в тур после травмы, а также поделилась мнением о своей готовности к матчам на «Ролан Гаррос».

«Я точно хотела вернуться, но, конечно, были страхи и сомнения. Я знала, что вернусь, но не знала как. Боялась, что никогда больше не смогу выиграть матч, не смогу вернуться в форму. А что, если я снова начну играть, и боль вернётся, и колено снова будет болеть? Конечно, было много всяких мыслей и страхов, но меня толкали вперёд мотивация и желание вернуться и снова сражаться, выходить на такие большие турниры, играть матчи по три часа. Я верила, пахала и продолжала верить и пахать, даже после всех неудач в этом году, когда я терпела просто какие-то невообразимые поражения. Терпение и упорство.

Сегодня всё ещё присутствовало неудовлетворение, практически после каждого розыгрыша. Но победа есть победа, я счастлива быть здесь. А дальше буду снова пытаться быть лучше, чем раньше. Я счастлива, здорова. Физически я выдерживаю и толкаю себя вперёд. И готова к большему.

Стараюсь пока не думать о способности восстановиться к следующей игре за двое суток, но матч второго раунда тоже занял больше трёх часов. Получается, я хорошо восстановилась, хорошо себя чувствовала в своём третьем матче. Сегодня порадуюсь победе, а дальше буду идти шаг за шагом.

Да, у меня было выгорание, но это нормально, у многих такое бывает. Не только в спорте, но вообще в жизни, потому что люди всегда торопятся и никогда не бывают полностью довольными. Тебе всё время всего мало, всё время хочется быть лучше. Тебе нужно и то, и это, и всегда ещё больше. Это постоянная гонка жизни, особенно в спорте. Я выгорела пару лет назад, перед травмой. А сейчас стараюсь смотреть на это с другой точки зрения и ценить то, что имею. Поэтому я не сдаюсь и бьюсь за каждое очко. Потому что всё больше ценю то, что у нас есть. И борюсь за это», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.