Каролина Мухова — об Анастасии Павлюченковой: она практичный и очень мощный игрок

Чешская теннисистка, 43-я ракетка мира Каролина Мухова поделилась мнением о своей сопернице в четвертьфинале «Ролан Гаррос», россиянке Анастасии Павлюченковой, занимающей 333-ю строчку рейтинга WTA и выступающей на турнире по защищённому рейтингу.
«У нас было несколько матчей с Настей, думаю, и на грунте тоже. Может быть, это был Рим или Мадрид, я думаю, мы играли в Мадриде на грунте. Она очень хороший игрок. Практичный и очень мощный. Да, я думаю, это будет отличный матч. Мне придётся приложить все усилия, чтобы бросить ей вызов», — сказала чешка на пресс-конференции.
Ранее Каролина Мухова и Анастасия Павлюченкова провели три личные встречи, в двух из которых победу одержала россиянка. В частности, теннисистки играли на грунте в Мадриде в 2021 году, тогда выиграла Павлюченкова.
- 4 июня 2023
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