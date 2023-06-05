«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 4 июня
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Сегодня, 4 июня, завершился восьмой день «Ролан Гаррос». Прошёл первый день матчей 1/8 финала турнира. Среди трёх российских теннисисток, вышедших в эту стадию соревнований, борьбу продолжит только Анастасия Павлюченкова: Элина Аванесян и Дарья Касаткина свои матчи проиграли.
«Ролан Гаррос». Результаты матчей 4 июня. Женщины
Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 7:6, 6:3.
Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL) — 6:4, 6:3.
Элина Свитолина (Украина, SR) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:4, 7:6.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Слоан Стивенс (США) — 7:6, 6:4.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос», таким образом, Павлюченкова сыграет с Муховой, а Свитолина — с Соболенко.
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