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Видеообзор победы Павлюченковой над Мертенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Видеообзор победы Павлюченковой над Мертенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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В воскресенье, 4 июня, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, выступающая по защищённому рейтингу после восстановления от травмы, в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» в напряжённой борьбе одолела бельгийку Элисе Мертенс, 28-ю ракетку мира, и вышла в четвертьфинал соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы россиянки Павлюченковой над представительницей Бельгии Мертенс с 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

Данное видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.

В четвертьфинале турнира Анастасия Павлюченкова встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, ранее выбившей из 1/8 финала россиянку Элину Аванесян, лаки-лузера «Ролан Гаррос».

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