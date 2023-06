«Вы серьёзно? Думаете, мне дадут уайлд-кард?» Павлюченкова — о перспективах Уимблдона

Россиянка Анастасия Павлюченкова стала третьей теннисисткой в истории, которой удалось пробиться в четвертьфинал турнира «Большого шлема» с рейтингом ниже топ-250 WTA. В четвёртом раунде «Ролан Гаррос» — 2023 она обыграла Элисе Мертенс. Павлюченкова проводит первый сезон после серьёзной травмы, который отбросил её на 333-е место в рейтинге, а после матча рассказала, как продолжает возвращать прежнюю форму, откуда в ней такой невероятный бойцовский дух и примет ли она участие в Уимблдоне.

«Ветер сдувал грунт, на одной стороне корта у меня не получалось скользить»

— После этого матча не осталось никаких эмоций. Во время интервью на корте думала, что всё ещё играю, а сейчас уже немного расслабилась и, если честно, очень устала. Но я очень горжусь собой, потому что мне тут пару человек напомнили, что я проигрывала 3-6, 1-3, 0-40, ощущения были, что уже проиграла матч, но я продолжала бороться за каждое очко, верить – и вот я тут.

— Вы впервые на «Шатрье» с финала?

— Да, впервые, даже не тренировалась тут. Теннисисты с низким рейтингом на таких кортах не тренируются.

— Как вам тут атмосфера? Нахлынули воспоминания с вашего последнего матча здесь?

— Приятные воспоминания, когда поднимаешься по лестнице, очень особенные. Но и нелегко играть здесь после трёх матчей на маленьких кортах, так что поначалу ощущения были странными. Ещё и условия сегодня были очень тяжёлыми – сильный ветер, на одной стороне корта даже грунта почти не осталось, ветер всё сдувал. У меня на той стороне не получалось скользить, так что было нелегко.

— Вы говорили, что вам нравится соревноваться и побеждать, откуда у вас бойцовский дух? Он максимально проявляется, когда вы проигрываете по ходу матча? И насколько вы смогли бы бороться, если бы вам было запрещено пить кофе?

— Без кофе я бы сегодня даже не проснулась (улыбается). Спала бы на корте. Бойцовский дух у меня выработался, ещё когда я была маленькой девочкой в России. У меня не было серьёзной поддержки, спонсоров, ничего, так что я росла, играя на плохих кортах, а тренировал меня папа. Мне надо было выигрывать каждый матч, чтобы выживать и продолжать играть в свой любимый теннис. Так что я с ним выросла.

«Вы серьёзно? Думаете, после того, что было в том году, мне дадут уайлд-кард?»

— Вчера Мирра Андреева сказала, что у неё какие-то задержки с визой для Уимблдона, а у вас как с ней дела? Или она у вас есть, или она вам сейчас не нужна?

— Во-первых, виза у меня есть. Во-вторых, я не переживаю, потому что на Уимблдон в этом году не еду. Мой защищённый рейтинг позволяет сыграть только на двух турнирах «Большого шлема». «Ролан Гаррос» — мой второй «Шлем». Дедлайн прошёл до «Ролан Гаррос», и даже с обновлённым рейтингом я не квалифицируюсь на Уимблдон, потому что они берут мой старый рейтинг, где я где-то 400-я. Я бы никак туда не попала, так что в этом году без травяного сезона.

— А вариант с уайлд-кард вы не рассматриваете?

— Вы серьёзно? (смеётся). Думаете, после того, что было в том году, они дадут мне уайлд-кард? Могу, конечно, попробовать. На самом деле, вы правы, я попрошу уайлд-кард и дам вам знать на следующей пресс-конференции. Скрестим пальцы.

— Ещё вопрос о визе, в 2021-м вы из-за визы пропустили турнир в Цинциннати. После этого у вас ещё были проблемы с визами?

— С визой это было возмутительно и досадно, потому что я после золота в Токио поехала в Монреаль, с нетерпением ждала этого турнира, а также Цинциннати и US Open. Чувствовала себя хорошо, была уверена в себе. И на три недели застряла в Канаде в ожидании американской визы, которую мне выдали только в четверг вечером. Я смогла прилететь на US Open, в пятницу у меня была первая тренировка, а через два дня начинался турнир. Я им сказала, что если не дадите мне пятницу, то я снимаюсь с US Open. Я, наверное, два килограмма потеряла на нервах. Очень было обидно, потому что ты готов и хочешь играть, но не можешь, потому что не контролируешь ситуацию.

«Боялась, что больше никогда не выиграю матч, не вернусь в форму, что боль вернётся»

— Вы вернулись после травмы. Был момент, когда думали, что не можете или не хотите вернуться?

— Я точно хотела вернуться, но, конечно, были страхи и сомнения. Я знала, что вернусь, но не знала как. Боялась, что никогда больше не смогу выиграть матч, не смогу вернуться в форму. А что, если я снова начну играть, и боль вернётся, и колено снова будет болеть? Конечно, было много всяких мыслей и страхов, но меня толкали вперёд мотивация и желание вернуться и снова сражаться, выходить на такие большие турниры, играть матчи по три часа. Я верила, пахала и продолжала верить и пахать, даже после всех неудач в этом году, когда я терпела просто какие-то невообразимые поражения. Терпение и упорство.

— До этого вы говорили, что приехали сюда не просто поучаствовать, а хотели стать лучше, чем были до травмы. Трёх соперниц выбили, два матча на три часа, вышли в четвертьфинал. Оцените свой уровень на этой неделе?

— Не могу жаловаться, я в четвертьфинале. Но я пока не удовлетворена своей игрой, сегодня я долго раскачивалась, допускала невынужденные ошибки. Пока что я побеждаю за счёт бойцовского духа, терпения и упорства. Но хотела бы в следующем матче добавить к этому и более высокий уровень игры, наслаждаться своими ударами. Потому что сегодня всё ещё присутствовало неудовлетворение, практически после каждого розыгрыша. Но победа есть победа, я счастлива быть здесь. А дальше буду снова пытаться быть лучше, чем раньше. Я счастлива, здорова. Физически я выдерживаю и толкаю себя вперёд. И готова к большему.

— Давно вы не играли столько матчей за такой короткий срок. Уверены в том, что сможете восстановиться за 48 часов?

— Стараюсь пока об этом не думать, но матч второго раунда тоже занял больше трёх часов. Получается, я хорошо восстановилась, хорошо себя чувствовала в своём третьем матче. Сегодня порадуюсь победе, а дальше буду идти шаг за шагом.

— Раньше у вас не было длительных простоев, выгорания не было? И сейчас чувствуете себя посвежевшей?

— Да, было, выгорание – это нормально, у многих такое бывает. Не только в спорте, но вообще в жизни, потому что люди всегда торопятся и никогда не бывают полностью довольными. Тебе всё время всего мало, всё время хочется быть лучше. Тебе нужно и то, и это, и всегда ещё больше. Это постоянная гонка жизни, особенно в спорте.

Я выгорела пару лет назад, перед травмой. А сейчас стараюсь смотреть на это с другой точки зрения и ценить то, что имею. Поэтому я не сдаюсь и бьюсь за каждое очко. Потому что всё больше ценю то, что у нас есть. И борюсь за это.

— Как вы пережили поражение от Иги и что скорректировали после этого матча, чтобы вернуться сильнее?

— Это было тяжёлое поражение. И хотя это Ига и она номер один, но всё равно не хочется проигрывать 0-6, 0-6. Мне кажется, я билась и заслуживала большего. В Риме я прекрасно себя чувствовала, после первого матча и тренировок выходила на этот матч, преисполненная уверенности. А потом вышла с корта и спросила тренера:

«Что, я действительно настолько плоха?». Я просто не понимала, что это было. Потом пересмотрела матч, внесла коррективы и сказала тренеру: «Теперь работаем над вот этим и этим. Мне не нравится, как я двигаюсь, подаю, как обороняюсь. Это всё просто отвратительно, и, если я хочу быть на этом уровне, надо браться за работу прямо сейчас».

У меня была неделя перед Страсбургом, и мы начали пахать. И фитнес-тренеру сказала, чтобы он меня погонял. Потом попробовала использовать всё это уже в Страсбурге, становилось лучше. Но ещё многое можно улучшать, и это хорошо.

— Вы не можете тренироваться на больших кортах. Сравните игру на турнире, когда у вас высокий рейтинг и когда низкий? Насколько сейчас сложнее показывать свой максимум?

— Тяжело. Но я не в том положении, чтобы жаловаться или просить корты получше. Просто сохраняю спокойствие, выкладываюсь, бьюсь и пытаюсь отвоевать себе место там. У теннисистов с низким рейтингом нет выбора, в основном я тренируюсь на тренировочных кортах. Не жалуюсь, но раз вы спросили, то в кортах есть небольшая разница. Даже в пространстве, потому что центральный корт намного больше, тут и отскоки мяча звучат по-другому, и всё такое. Это тяжело, но у меня нет особого выбора.