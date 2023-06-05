Мию Като прокомментировала свою дисквалификацию в парном разряде «Ролан Гаррос»

Японская теннисистка Мию Като, которую в воскресенье, 4 июня, дисквалифицировали в матче третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос» вместе с напарницей, индонезийкой Алдилой Сутджиади, прокомментировала случившееся.
«Я хотела бы искренне извиниться перед болгёрл, моей напарницей Алдилой, всей командой и моими болельщиками за сегодняшний несчастный случай. Это было совершенно непреднамеренно. В результате «Ролан Гаррос» наказывает меня, лишая призовых и очков рейтинга. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!» — написала спортсменка в «Твиттере».
Напомним, по ходу второго сета японская теннисистка случайно попала мячом в болгёрл, из-за чего девочка заплакала. Судья изначально хотела вынести Мию Като предупреждение, однако её соперницы по встрече, чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации японки.
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