«Слоан Стивенс показала невероятный теннис». Соболенко — о матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала ход матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», в первом сете которого спортсменка, выигрывая со счётом 5:0, смогла вырвать победу только на тай-брейке: её соперница, 30-я ракетка мира из США Слоан Стивенс, смогла отыграться. Матч закончился выходом белоруски в четвертьфинал турнира.

«Сумасшедший матч, великолепная битва. Соперница показала невероятный теннис, отыграла такое отставание, это что-то невероятное. В первой партии мне просто повезло. Сумасшествие? Я уже не такая сумасшедшая, сейчас получше с эмоциями», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В 1/4 финала белорусская теннисистка встретится с украинкой Элиной Свитолиной.