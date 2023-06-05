Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Где сегодня случится главная сенсация дня на «Ролан Гаррос»?

Где сегодня случится главная сенсация дня на «Ролан Гаррос»?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июня, на «Ролан Гаррос» — 2023 будут сыграны заключительные матчи четвёртого круга в мужском и женском одиночных разрядах. В мужской сетке соревнований свои матчи 1/8 финала сыграют прошлогодний финалист соревнований, норвежец Каспер Рууд (4) и датчанин Хольгер Руне (6). У женщин на корты выйдут действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (1), прошлогодняя финалистка, американка Кори Гауфф (6) и седьмая ракетка мира из Туниса Онс Жабер (7).

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: где сегодня случится главная сенсация дня на «Ролан Гаррос»?

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Материалы по теме
Розовый и белый — хит сезона! В чём Соболенко и Свёнтек бьются за титул «Ролан Гаррос»
Истории
Розовый и белый — хит сезона! В чём Соболенко и Свёнтек бьются за титул «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023