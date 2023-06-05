Сегодня, 5 июня, на «Ролан Гаррос» — 2023 будут сыграны заключительные матчи четвёртого круга в мужском и женском одиночных разрядах. В мужской сетке соревнований свои матчи 1/8 финала сыграют прошлогодний финалист соревнований, норвежец Каспер Рууд (4) и датчанин Хольгер Руне (6). У женщин на корты выйдут действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (1), прошлогодняя финалистка, американка Кори Гауфф (6) и седьмая ракетка мира из Туниса Онс Жабер (7).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: где сегодня случится главная сенсация дня на «Ролан Гаррос»?
Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
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