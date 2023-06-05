Свитолина отдала должное Касаткиной после матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина отдала должное россиянке Дарье Касаткиной (9-я ракетка мира) после очного противостояния в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Напомним, теннисистки не пожали друг другу руки после окончания матча 1/8 финала «Ролан Гаррос». Россиянка даже не стала ждать рукопожатия соперницы, а только показала ей большой палец, поднятый вверх, выразив уважение победе украинки. Украинская спортсменка ответила тем же.
После матча Свитолина также положительно высказалась о Касаткиной, отвечая на вопросы журналистов.
«Да, сегодняшнюю игру я точно оценила. Очень благодарна Дарье за её позицию, которую она занимает. Да, она действительно смелый человек, чтобы говорить некоторые вещи публично, что не так много игроков сделали», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Дарья Касаткина в двух сетах в упорной борьбе проиграла Элине Свитолиной со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал соревнований «Большого шлема» во Франции, где встретится со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.
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