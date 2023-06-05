Стало известно время начала матчей Хачанова, Павлюченковой и ещё двух игр 1/4 «РГ» 6 июня

Стало известно, в какое время российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова проведут свои матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023 завтра, 6 июня. В этот день состоятся по два поединка в мужской и женской сетке соревнований.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. Расписание на 6 июня. Примерное время начала:
Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 12:00 мск
Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) – начало не ранее 13:30 мск
Новак Джокович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) – начало не ранее 15:00 мск
Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция) – начало не ранее 20:00 мск
Открытый чемпионат Франции — 2023 продлится до 11 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Свёнтек, у мужчин чемпион — Рафаэль Надаль.
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