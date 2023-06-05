Джокович — о встрече с Месси и Неймаром на матче «ПСЖ»: познакомиться с ними было честью

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович поделился подробностями своей встречи с игроками «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.
«Познакомиться с ними было удовольствием и честью, особенно с Месси, игроком, который оставил выдающийся след в истории футбола. Я впервые встретился с ними лично – они великие чемпионы! Они уже выиграли титул, но от таких звёзд всегда большие ожидания. Вот почему я не хотел мешать им и заходить на их территорию, пока они готовились, но они увидели меня по пути в раздевалку (перед игрой) и подошли поздороваться.
Неймар подписал футболку Тары (дочь Джоковича. — Прим. «Чемпионата»), но это интересная история. Она не очень следит за спортом, но у неё есть школьная подруга, которая наполовину бразильянка, наполовину сербка – эта девочка всё время танцует под песню о Неймаре. Вот почему она так хотела с ним встретиться», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Напомним, недавно сербский теннисист посетил матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на домашнем стадионе «Парк де Пренс» уступил «Клермону» (2:3). Стоит отметить, что этот матч стал последним для Лионеля Месси в составе парижан.
В Париже Джокович (3) принимает участие в «Ролан Гаррос» — 2023. Завтра, 6 июня, Новак сразится с россиянином Кареном Хачановым (11) за выход в четвертьфинал турнира.
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