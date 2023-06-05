Игра Хаддад-Майи и Соррибес-Тормо стала самым продолжительным женским матчем сезона

Игра 1/8 финала «Ролан Гаррос» между 14-я ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей и испанской тенниситкой Сарой Соррибес-Тормо (132-я в рейтинге WTA) продлилась 3 часа 53 минуты, став самым продолжительным женским матчем сезона, и соответственно, самым длительным противостоянием в женской сетке текущего розыгрыша соревнований. Кроме того, это третий по продолжительности женский поединок в истории Открытого чемпионата Франции.

Отдельно стоит отметить, что предыдущий рекорд по продолжительности игры в текущем сезоне также был установлен в матче с участием Хаддад-Майи, когда она уступила украинке Ангелине Калининой в четвертьфинале турнира в Риме. Та игра продолжалась 3 часа 41 минуту.

Напомним, матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» завершился победой бразильской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Беатрис Хаддад-Майя сыграет с седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.