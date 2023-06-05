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Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде, обыграв бельгийку Элисе Мертенс и австралийку Сторм Хантер в третьем круге соревнований.

Игра завершилась победой российских теннисисток со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Самсонова и Кудерметова пять раз подали навылет, допустили четыре двойных ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц три эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» соперницами российской пары станут либо Дезайр Кравчик (США) и Деми Шуурс (Нидерланды), либо Хсие Су‑Вэй (Тайвань) и Синь Ю Ван (Китай).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
05 июня 2023, понедельник. 14:35 МСК
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Хантер Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
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