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Американка Пегула: Соболенко засыпали вопросами об Украине, она имеет право не отвечать

Американка Пегула: Соболенко засыпали вопросами об Украине, она имеет право не отвечать
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула оценила отказ белоруски Арины Соболенко проводить открытую пресс-конференцию на «Ролан Гаррос».

Напомним, Соболенко попросила организаторов турнира ограничить круг журналистов, которые смогут посетить её пресс-конференцию. Арина объяснила это сильным давлением со стороны некоторых украинских журналистов.

«Её засыпали вопросами о ситуации на Украине и роли Беларуси в этом. Она явно почувствовала, что с неё хватит. Думаю, это её право. Да, пресса имеет право задавать вопросы, которые считает нужными, но и Арина имеет право не отвечать на них, если не хочет.

Конечно, общение со СМИ важно для развития спорта и контакта с болельщиками. Мы бы не хотели это терять. Но должен быть правильный баланс, игрок должен чувствовать себя в безопасности», — написала Пегула для BBC.

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