«Ролан Гаррос» лишил Мию Като всех призовых. Она случайно выбила мяч в боллгёрл

Судейский корпус «Ролан Гаррос» — 2023 подтвердил, что японская теннисистка Мию Като была лишена всех рейтинговых очков и призовых за выступление в парном разряде турнира из-за резонансного инцидента, участником которого она стала в матче 1/8 финала.

Напомним, по ходу второго сета Като, игравшая в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади, ненамеренно ударила мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Однако соперницы теннисисток – Мари Боузкова и Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах.

Отметим, что из-за «случайности» удара, вызвавшего дисквалификации, Като позволили продолжить путь на «Ролан Гаррос» — 2023 в миксте.