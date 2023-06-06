Определились все четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде
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На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи 1/8 финала в мужском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальный пары. Среди продолжающих борьбу на турнире лишь один российский теннисист – серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов.
«Ролан Гаррос» — 2023. Четвертьфинальные пары. Мужчины
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 5)
Новак Джокович (Сербия, 3) – Карен Хачанов (Россия, 11)
Хольгер Руне (Дания, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 4)
Александр Зверев (Германия, 22) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
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