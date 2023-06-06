Сумеют ли Павлюченкова и Хачанов выйти в полуфиналы «Ролан Гаррос»?
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Сегодня, 6 июня, российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова проведут свои матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Соперником Карена Хачанова (11) в четвертьфинале соревнований станет 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (3). Анастасия Павлюченкова (SR) встретится с 43-й ракеткой мира представительницей Чехии Каролиной Муховой.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сумеют ли Павлюченкова и Хачанов выйти в полуфиналы «Ролан Гаррос»?
Открытый чемпионат Франции — 2023 продлится до 11 июня. Общий призовой фонд соревнований «Большого шлема» во Франции превышает € 49 млн. У женщин действующей чемпионкой является Ига Свёнтек, у мужчин чемпион — Рафаэль Надаль.
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