Зверев: не знаю, изменится это или нет, но я с удовольствием играю ночью

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после матча, в котором со счётом 6:1, 6:4, 6:3 обыграл бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова (28).

«Вероятно, меня называют львом из-за причёски и немного из-за крика. Для меня это звучит не так уж и плохо. Надеюсь, мне ничего ночью не приснится. Это значит, что я очень крепко сплю. После матча тренировал подачи, потому что я чувствовал, что при счёте 3:0 в третьем сете я потерял концентрацию. Вы знаете, я как бы думал, что матч закончился, прежде чем он завершился, и, знаете, я больше не был сконцентрирован, и моя подача немного пропала. Так что я просто хотел удостовериться, что она никуда не делась. Я думаю, что это будет важно послезавтра.

Честно говоря, я имею в виду, что есть большая вероятность, что я снова сыграю ночью из-за двух других парней. Да, наверное, их матч более зрелищный, чем наш. Поэтому люди хотят больше матчей ночью. Но они оба играли днём всю неделю. Они оба закончили довольно рано сегодня. Мы закончили посреди ночи. Наши полуфиналы тоже ночью. Не знаю, изменится это или нет, но я с удовольствием играю ночью», — сказал Зверев на пресс-конференции.