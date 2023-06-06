Этчеверри: у Саши Зверева намного больше опыта, но мне приятно играть против него

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри поделился ожиданиями перед матчем четвертьфинала «Ролан Гаррос» с Александром Зверевым.

«Да, конечно, я здесь впервые на второй неделе. Для меня только важно играть в свою игру. Я об этом думаю всю неделю. Мне повезло, что у меня не было много времени на корте. Мне это очень помогло, потому что я думаю, что Йосихито играл намного больше. Мне было приятно играть этот матч. Конечно, я впервые так высоко на «Большом шлеме» и всё для меня в новинку.

У меня сейчас много эмоций. Я думаю, что я очень, очень счастлив. Лучший момент в моей жизни. Конечно, в следующем туре будет тяжело. Саша Зверев, я думаю, что у него намного больше опыта, чем у меня, но мне очень приятно играть против него. На этой неделе я играю в невероятный теннис, и мне просто нужно сосредоточиться на своей игре и попытаться делать то же самое, что я делаю каждый день», — сказал Этчеверри на пресс-конференции.