Мухова: Павлюченкова играла очень агрессивно и довольно рискованно

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 7:5, 6:2.
«Думаю, что сегодня я отлично играла с самого начала обоих сетов, и это, безусловно, помогло. Настя играла очень агрессивно и довольно рискованно, но у неё несколько ошибок, которые мне помогли. Я завершала партии так же хорошо, как и начинала их. Здорово, что я смогла выиграть в двух сетах», — сказала Мухова на пресс-конференции.
В полуфинале грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции – Мухова сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.
- 6 июня 2023
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