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Павлюченкова, Хачанов, Джокович, Алькарас: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Павлюченкова рвётся в полуфинал «РГ»! А у Хачанова будет сражение с Джоковичем. LIVE!
Даниил Сальников
Павлюченкова рвётся в полуфинал «РГ»
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В Париже полным ходом идёт «Ролан Гаррос»! Вторник — пора четвертьфиналов. Двое россиян продолжают борьбу. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Во вторник начнутся четвертьфиналы. В Париже запланированы четыре матча одиночного разряда – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Встречи проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас с греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (3) с россиянином Кареном Хачановым (11). Ещё одна представительница России – Анастасия Павлюченкова (SR) померяется силами с чешкой Каролиной Муховой, а чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) из Беларуси сразится с украинкой Элиной Свитолиной (SR). Следите за нашим лайвом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 12:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 13:30 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 15:00 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Live Даниил Сальников

Немного цифр по матчу Анастасии Павлюченковой и Каролины Муховой.

11:24 Даниил Сальников

Каролина Мухова — теневой фаворит парижского ТБШ. Вариативной теннисистке мешают раскрыться травмы.

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11:23 Даниил Сальников

По личным встречам Анастасия ведёт со счётом 2-1. Россиянка выигрывала на харде Кубка Кремля — 2019 и на грунте Мадрида-2021, а чешка победила на траве Уимблдона-2021.

11:22 Даниил Сальников

Совсем скоро состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (333-я ракетка мира) сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (43-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся чуть позже 12:00 по московскому времени.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 12:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
11:12 Даниил Сальников

Женщины. 1/4 финала. 6 июня

12:00. Мухова (Чехия) – Павлюченкова (Россия, SR)
13:30. Свитолина (Украина, SR) – Соболенко (Беларусь, 2)

11:12 Даниил Сальников

Мужчины. 1/4 финала. 6 июня

15:00. Джокович (Сербия, 3) – Хачанов (Россия, 11)
21:15. Алькарас (Испания, 1) – Циципас (Греция, 5)

11:10 Даниил Сальников

Предыдущий день завершился тем, что Карен Хачанов оказался в шаге от гарантированного попадания в топ-10 рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос». Для этого ему нужно было или пройти ещё на круг дальше, или дождаться поражения всех трёх преследователей – Франсиско Серундоло, Григора Димитрова и Йосихито Нисиоки, каждый из которых мог потеснить россиянина из десятки в случае завоевания титула в Париже. И все преследователи как один дружно сошли в четвёртом круге.

Теперь Хачанов даже без учёта результатов вторничного четвертьфинала гарантированно окажется через неделю в десятке сильнейших, а значит, впервые в истории мирового тенниса сразу три теннисиста из России окажутся в топ-10 рейтинга ATP — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов!

11:09 Даниил Сальников

В понедельник завершился четвёртый круг, по итогам которого определились все четвертьфиналисты. А во вторник выйдут Хачанов и Павлюченкова. Подробности — в нашем обзоре.

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