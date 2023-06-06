Павлюченкова рвётся в полуфинал «РГ»! А у Хачанова будет сражение с Джоковичем. LIVE!

Предыдущий день завершился тем, что Карен Хачанов оказался в шаге от гарантированного попадания в топ-10 рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос». Для этого ему нужно было или пройти ещё на круг дальше, или дождаться поражения всех трёх преследователей – Франсиско Серундоло, Григора Димитрова и Йосихито Нисиоки, каждый из которых мог потеснить россиянина из десятки в случае завоевания титула в Париже. И все преследователи как один дружно сошли в четвёртом круге.

Теперь Хачанов даже без учёта результатов вторничного четвертьфинала гарантированно окажется через неделю в десятке сильнейших, а значит, впервые в истории мирового тенниса сразу три теннисиста из России окажутся в топ-10 рейтинга ATP — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов!