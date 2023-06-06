Павлюченкова рвётся в полуфинал «РГ»! А у Хачанова будет сражение с Джоковичем. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Во вторник начнутся четвертьфиналы. В Париже запланированы четыре матча одиночного разряда – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Встречи проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас с греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (3) с россиянином Кареном Хачановым (11). Ещё одна представительница России – Анастасия Павлюченкова (SR) померяется силами с чешкой Каролиной Муховой, а чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) из Беларуси сразится с украинкой Элиной Свитолиной (SR). Следите за нашим лайвом.
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Немного цифр по матчу Анастасии Павлюченковой и Каролины Муховой.
Каролина Мухова — теневой фаворит парижского ТБШ. Вариативной теннисистке мешают раскрыться травмы.
По личным встречам Анастасия ведёт со счётом 2-1. Россиянка выигрывала на харде Кубка Кремля — 2019 и на грунте Мадрида-2021, а чешка победила на траве Уимблдона-2021.
Совсем скоро состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (333-я ракетка мира) сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (43-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся чуть позже 12:00 по московскому времени.
Женщины. 1/4 финала. 6 июня
12:00. Мухова (Чехия) – Павлюченкова (Россия, SR)
13:30. Свитолина (Украина, SR) – Соболенко (Беларусь, 2)
Мужчины. 1/4 финала. 6 июня
15:00. Джокович (Сербия, 3) – Хачанов (Россия, 11)
21:15. Алькарас (Испания, 1) – Циципас (Греция, 5)
Предыдущий день завершился тем, что Карен Хачанов оказался в шаге от гарантированного попадания в топ-10 рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос». Для этого ему нужно было или пройти ещё на круг дальше, или дождаться поражения всех трёх преследователей – Франсиско Серундоло, Григора Димитрова и Йосихито Нисиоки, каждый из которых мог потеснить россиянина из десятки в случае завоевания титула в Париже. И все преследователи как один дружно сошли в четвёртом круге.
Теперь Хачанов даже без учёта результатов вторничного четвертьфинала гарантированно окажется через неделю в десятке сильнейших, а значит, впервые в истории мирового тенниса сразу три теннисиста из России окажутся в топ-10 рейтинга ATP — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов!
В понедельник завершился четвёртый круг, по итогам которого определились все четвертьфиналисты. А во вторник выйдут Хачанов и Павлюченкова. Подробности — в нашем обзоре.
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