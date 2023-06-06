Хачанов — Джокович: сербский теннисист уверенно забрал третий сет

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, смог забрать только два гейма у третьей ракетки мира из Сербии Новака Джоковича в третьем сете матча 1/4 финала «Ролан Гаррос». Это первая партия в игре, когда россиянин не был по счёту наравне с соперником. Текущий счёт встречи — 6:4, 6:7 (0:7), 2:6.
Спортсмены играют уже 2 часа 48 минут. За всё время матча Карен Хачанов выполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Новака Джоковича семь выполненных эйсов, два реализованных брейк-пойнта из четырёх и две двойные ошибки.
Сейчас на корте Филиппа Шатрье стартует четвёртый сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Хачанова и Джоковича за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».
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