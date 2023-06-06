«Благодарна, что публика меня не освистала». Мию Като — о дисквалификации

Японская теннисистка Мию Като прокомментировала свою дисквалификацию в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади в матче парного разряда на «Ролан Гаррос»: по ходу матча с испанкой Сарой Соррибес-Тормо и чешкой Мари Боузковой японка случайно попала в болгёрл, из-за чего девочка заплакала, а соперницы японо-индонезийской пары добились дисквалификации Като и Сутджиади.

«Из-за того, что произошло в воскресенье, мне вообще не удалось сосредоточиться в понедельник. Я не смогла ничего съесть с того вечера. К счастью, мои товарищи по команде были сегодня рядом со мной.

Что бы я вам ни говорила, реальность такова, что мой мяч попал в девочку. Это правда. Не могу сказать ничего, кроме как извиниться перед ней, моей партнёршей, людьми, которые были рядом с нами, зрителями и турниром. Я ожидаю штрафа или даже наказания. Я справлюсь со своими обязанностями. Сегодня всё, что могу вам сказать, это то, что я благодарна, что публика не освистала меня, когда я выходила с корта.

Единственное, о чём сожалею и не буду распространяться дальше, это то, что обычно игрокам предоставляются после всех их матчей видеозаписи игр. Однако вчера они были недоступны. Не знаю, было ли это намеренно или нет, но, видимо, нам не хотят их показывать. Таким образом, я могу только выразить своё видение. Не думаю, что мой мяч сильно попал в подборщицу. Я говорю это не для того, чтобы отказаться от своей ответственности, но чувствую, что ради собственной совести я должна иметь право просмотреть, даже наедине, изображения, чтобы принять их за правду.

Мне сказали, что мяч попал ей в шею или чуть ниже, потому что она держалась за грудную клетку. Не знаю, почему мои оппоненты, стоявшие спиной к подборщице, засвидетельствовали, что она получила удар в голову, и почему они сказали, что у неё кровотечение. Я считаю, что у неё не было кровотечения. Я не придираюсь, но не понимаю отношения наших оппонентов к обострению ситуации», — приводит слова теннисистки французское издание L’Équipe.