Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, проиграл в четырёх сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос» третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 39 минут. За время матча Карен Хачанов выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из десяти и допустил четыре двойные ошибки. На счету Новака Джоковича десять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок.

Сербский теннисист стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос». В матче 1/2 финала он сыграет с победителем встречи первой ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса и пятой ракетки мира из Греции Стефаноса Циципаса.