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Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, проиграл в четырёх сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос» третьей ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 39 минут. За время матча Карен Хачанов выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из десяти и допустил четыре двойные ошибки. На счету Новака Джоковича десять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок.

Сербский теннисист стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос». В матче 1/2 финала он сыграет с победителем встречи первой ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса и пятой ракетки мира из Греции Стефаноса Циципаса.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 16:15 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 6 6  
6 		6 0 2 4  
             
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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