«Это была большая битва». Джокович — о матче с Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своём матче в четвертьфинале «Ролан Гаррос», в котором он в напряжённой борьбе одолел 11-ю ракетку мира из России Карена Хачанова в четырёх сетах.

«Почему первые два сета получились такими тяжёлыми? Из-за уровня игры соперника, по большей части он был лучше меня в первых двух сетах, а я не мог найти свой ритм, сделал много невынужденных ошибок, плохо вошёл в матч. Но идеально сыграл тай-брейк и с этого момента заиграл на пару уровней выше, чем в начале. Это большая битва, такой и ждёшь в четвертьфинале «Шлема». Соперник просто так победу не отдаст, её надо заработать. Рад, что смог справиться с сегодняшним вызовом.

Карен – очень агрессивный игрок, с сильной подачей. Не так хорошо двигается, я старался это использовать, играть непредсказуемо для него. Много дропшотов, изменение длины и так далее. Выложил вам всю тактику! В конечном счёте это сработало. Это была большая битва, Карен – великолепный боец и великолепный теннисист. Желаю ему самого лучшего на остаток сезона», — сказал сербский теннисист в интервью на корте.