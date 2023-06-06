Джокович: я сыграл пару идеальных минут тенниса и перевернул ход матча с Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как ему удалось переломить ход четвертьфинального матча с россиянином Кареном Хачановым.

Хачанов за 3 часа 39 минут уступил Джоковичу со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

«Я провёл идеальный тай-брейк, 7:0. Можно сказать, каждое очко было идеально расписано. Иногда это работает, иногда нет. Мне повезло, что за карьеру у меня хорошие счета на тай-брейках. Мои соперники это знают, и я это знаю. Это помогает мне психологически. Я выхожу на тай-брейк, понимая, что у меня может быть психологическое преимущество, и стараюсь это использовать.

Да, после тай-брейка в нём что-то изменилось. Послушайте, я идеально сыграл тай-брейк, он не смог взять ни одного очка. Он немного расстроился, а я воспользовался моментом и сделал брейк в первом же гейме третьего сета.

Так бывает, когда ты вёл в счете, а он вёл постоянно в первых двух партиях. А затем я сыграл пару идеальных минут тенниса и перевернул ход матча, и энергия корта перешла на мою сторону. Я почувствовал этот импульс, стал более расслаблен, уверен в своих ударах и атаках, а он немного сбавил. Это нормально. В пятисетовиках внутренняя уверенность много раз сменяется сомнениями в себе», — сказал Джокович на пресс-конференции.