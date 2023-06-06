Джокович: я сыграл пару идеальных минут тенниса и перевернул ход матча с Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как ему удалось переломить ход четвертьфинального матча с россиянином Кареном Хачановым.
Хачанов за 3 часа 39 минут уступил Джоковичу со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.
«Я провёл идеальный тай-брейк, 7:0. Можно сказать, каждое очко было идеально расписано. Иногда это работает, иногда нет. Мне повезло, что за карьеру у меня хорошие счета на тай-брейках. Мои соперники это знают, и я это знаю. Это помогает мне психологически. Я выхожу на тай-брейк, понимая, что у меня может быть психологическое преимущество, и стараюсь это использовать.
Да, после тай-брейка в нём что-то изменилось. Послушайте, я идеально сыграл тай-брейк, он не смог взять ни одного очка. Он немного расстроился, а я воспользовался моментом и сделал брейк в первом же гейме третьего сета.
Так бывает, когда ты вёл в счете, а он вёл постоянно в первых двух партиях. А затем я сыграл пару идеальных минут тенниса и перевернул ход матча, и энергия корта перешла на мою сторону. Я почувствовал этот импульс, стал более расслаблен, уверен в своих ударах и атаках, а он немного сбавил. Это нормально. В пятисетовиках внутренняя уверенность много раз сменяется сомнениями в себе», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 6 июня 2023
-
21:59
-
21:41
-
21:19
-
21:03
-
20:52
-
20:44
-
20:23
-
20:22
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
19:54
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
18:45
-
18:34
-
18:19
-
18:13
-
18:01
-
17:53
-
17:47
-
17:40
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
16:05
-
15:47
-
15:10
-
15:04