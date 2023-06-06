Алькарас разобрался с Циципасом и встретится с Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одолел пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: 6:2, 6:1, 7:6. При этом в третьем сете испанец лидировал со счётом 5:2, затем грек попытался оказать сопротивление, однако оказался слабее Алькараса.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов (50%) и допустил только одну двойную ошибку. На счету Стефаноса Циципаса пять выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из двух и пять двойных ошибок.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Ранее теннисисты играли друг с другом только один раз: в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде в 2022 году. Тогда победу в трёх сетах в напряжённой борьбе вырвал Алькарас.