Дом Люка Пуя ограбили во время его выступления на «Ролан Гаррос»

Дом бывшей десятой ракетки мира Люка Пуя (675-й в рейтинге ATP) ограбили во время выступления французского теннисиста на «Ролан Гаррос», сообщает Le Journal du Dimanche.
По сообщениям источника, преступники пробрались в дом Пуя в Ренне и украли у него драгоценности и люксовые часы на общую сумму около € 600 тыс. Отмечается, что ограбление было совершено 2 июня — во время того, как француз играл в первом круге Открытого чемпионата Франции в смешанном разряде. Он обнаружил следы взлома, когда вернулся домой после завершения выступления на соревнованиях «Большого шлема» в Париже.
В одиночном разряде на «Ролан Гаррос» Люка Пуй пробился в основную сетку в качестве квалифаера и дошел до второго круга турнира, где уступил британцу Кэмерону Норри (14).
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