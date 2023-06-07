Алькарас — об игре с Джоковичем: надеюсь, моя молодость перевесит его опыт

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) ответил, что может стать решающим фактором в полуфинальной игре «Ролан Гаррос» — 2023, в которой он встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3).

«Хочется думать, что моя молодость перевесит его опыт. Но это его 45-й полуфинал на турнирах «Большого шлема», а у меня только второй. Скажу, что опыт здесь важнее, но я не буду об этом думать», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса (5) – 6:2, 6:1, 7:6 (7:5). Новак Джокович в своём четвертьфинальном матче обыграл россиянина Карена Хачанова (11) — 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Полуфинальная игра состоится 9 июня.