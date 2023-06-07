Алькарас — об игре с Джоковичем: надеюсь, моя молодость перевесит его опыт
Поделиться
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) ответил, что может стать решающим фактором в полуфинальной игре «Ролан Гаррос» — 2023, в которой он встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3).
«Хочется думать, что моя молодость перевесит его опыт. Но это его 45-й полуфинал на турнирах «Большого шлема», а у меня только второй. Скажу, что опыт здесь важнее, но я не буду об этом думать», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Напомним, в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса (5) – 6:2, 6:1, 7:6 (7:5). Новак Джокович в своём четвертьфинальном матче обыграл россиянина Карена Хачанова (11) — 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Полуфинальная игра состоится 9 июня.
Комментарии
- 7 июня 2023
-
14:39
-
14:00
-
13:48
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:45
-
11:52
-
11:50
-
11:31
-
11:30
-
10:55
-
10:47
-
10:22
-
10:07
-
09:56
-
09:00
-
08:00
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:25
-
00:12
-
00:03
-
00:00
- 6 июня 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:59
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:19
-
22:10
-
21:59
-
21:41
Партнерский контент