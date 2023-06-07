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Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Кори Гауфф

Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Кори Гауфф
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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек в двух сетах четвертьфинала турнира обыграла прошлогоднюю финалистку соревнований, шестую ракетку мира из США Кори Гауфф. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Ига Свёнтек за это время выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Кори Гауфф, в свою очередь, выполнила два эйса, реализовала один брейк-пойнт из пяти и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале турнира Ига Свёнтек встретится с 14-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Ранее у спортсменок была одна личная встреча: в Торонто в 2022 году на харде.Тогда победу в трёх сетах одержала бразильская теннисистка.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
07 июня 2023, среда. 15:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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