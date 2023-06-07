Невежество наказуемо. Курникова жёстко осадила странную швейцарку на «Ролан Гаррос» — 1999

Патти Шнидер раздражала практически всех теннисисток в туре. Анна не оставила ей ни единого шанса на корте.

7 июня российской теннисистке Анне Курниковой исполняется 42 года. День рождения Анны зачастую совпадал с временем проведения «Ролан Гаррос». Это не самый успешный турнир «Большого шлема» для Курниковой. Лучший результат россиянки в Париже – четвертьфиналы в 1998 и 1999 годах. Тем не менее у Анны есть достаточно приятные воспоминания о французском мэйджоре.

Пожалуй, наиболее качественное выступление Курниковой приходится на «РГ»-1999. В 1/8 финала Анна в упорной борьбе проиграла будущей чемпионке Штеффи Граф, а перед этим выбила сеяную швейцарку Патти Шнидер, которая испытывала к ней явную неприязнь.

17-я ракетка мира Курникова не входила в число фаворитов «Ролан Гаррос» — 1999. При этом и вылета россиянки на ранней стадии мало кто ожидал. В первом круге Анна не испытала проблем в противостоянии с представительницей Таиланда Тамарин Танасугарн — 6:3, 6:3. Затем Курникова легко разобралась с американкой Эми Фрейзер — 6:4, 6:1.

Анна Курникова на «Ролан Гаррос» — 1999 Фото: Al Bello/Getty Images

Журналисты донимали Анну вопросами, которые мало касались игры. Россиянку регулярно спрашивали, как она относится к тому, что её популярность не соответствует спортивным достижениям. В 17 лет от Курниковой требовали чуть ли не бесперебойных побед на «Шлемах», поскольку теннисистку обсуждали даже чаще, чем суперзвёзд тенниса Штеффи Граф, Монику Селеш, Мартину Хингис, Аранчу Санчес-Викарио, Линдсей Дэвенпорт, Яну Новотну и других.

«Я приехала сюда играть в теннис, и ничто другое меня не волнует. Если я популярна, то только благодаря своей игре. Сами посудите: не будь я теннисисткой, кто бы обернулся, когда я иду по улице?» — отвечала Анна придирчивым журналистам.

В третьем раунде Курникову ждала встреча с 11-й сеяной швейцаркой Патти Шнидер. Теннисистки открыто враждовали между собой. Проблема заключалась в 20-летней Шнидер. В конце 1990-х Патти считалась одной из самых перспективных молодых теннисисток мира. Спонсоры заключали с ней выгодные контракты, шёл активный промоушен швейцарки.

Патти Шнидер на «Ролан Гаррос» — 1999 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

К сожалению, карьера юной и несмышлëной теннисистки едва не пошла под откос в 1998 году. Патти угораздило связаться с неким Райнером Харнекером. Этот человек называл себя мотивационным гуру и духовным учителем, пропагандировал нетрадиционные методы медицины.

40-летний «целитель» сопровождал Патти на турнирах в качестве тренера (предыдущего швейцарка уволила по указанию Харнекера), а затем и вовсе стал её бойфрендом. Он заставил Шнидер стать веганом и выпивать по 3 литра апельсинового сока в день, что привело к переизбытку витамина C в организме. Это лишь самые безобидные методики Харнекера. Например, Шнидер также постоянно растирала своё тело горячим маслом и делала иглоукалывание.

Харнекер втёрся в доверие к Шнидер и оказывал на неё отрицательное влияние, сделал спортсменку агрессивной и отчуждённой. Отношения Патти с остальными теннисистками в раздевалке резко испортились.Неудивительно, ведь швейцарка заявляла, что у «по-настоящему свободных людей не может быть друзей». Шнидер стала откровенным изгоем в туре.

Патти Шнидер и Райнер Харнекер Фото: Holger Hollemann/Getty Images

Знакомые Патти сравнивали Харнекера с главой сайентологической секты (организация, признанная в России нежелательной и выполняющей функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), называли специалистом по «промыванию мозгов». Результаты швейцарки на корте ухудшились, она выпала из топ-10 рейтинга WTA во время «сотрудничества» с Райнером. Уилли и Айрис, родители Патти, не были в восторге от Харнекера. Какое-то время они не перечили дочери, но вскоре Айрис наняла частного детектива, который нашёл компрометирующую информацию о Харнекере. Швейцарская полиция начала расследование против Райнера по статье «мошенничество». В мае 1999-го Шнидер объявила о прекращении сотрудничества с Харнекером. Конечно, отношения с коллегами-теннисистками от этого в один момент не наладились.

Возвращаемся к матчу Курниковой со Шнидер в третьем круге «Ролан Гаррос» — 1999. Это была четвёртая личная встреча Анны и Патти. Три предыдущих закончились победами россиянки. Впервые вражда между Курниковой и Шнидер проявилась на турнире Bausch & Lomb Championships в 1998-м, когда Анна выиграла со счётом 6:3, 6:1, не оставив никаких сомнений в своём превосходстве на корте. Патти тогда пожаловалась, что подверглась словесным оскорблениям со стороны матери Курниковой и пострадала от неспортивного поведения самой Анны.

«У нас личный конфликт. Жаль, что из-за этого она позволила себе неспортивное поведение на корте. Вы все могли видеть, как я играла с ней в том матче, можете написать об этом», — сказала Шнидер перед матчем с Курниковой на «РГ».

«В туре тысяча игроков. Мы не очень хорошо знаем друг друга», — кратко ответила Анна.

Соперницы вышли на корт. В очередной раз сильнее оказалась Курникова – 6:1, 3:6, 6:0. Во взглядах теннисисток просматривалось едва сдерживаемое взаимное отвращение, но, к счастью, никаких эксцессов во время матча и после него не произошло. Курникова и Шнидер не стали говорить о своём конфликте. Кажется, Анна жёстко осадила и морально подавила странную и невежественную швейцарку своим доминирующим выступлением в третьем сете.

В четвёртом раунде «Ролан Гаррос» — 1999 Курникова проиграла легендарной немке Штеффи Граф — 3:6, 6:7, которая в конечном счёте выиграла турнир (это был 22-й и последний в карьере «Шлем» для неё). Анна с тех пор всё больше концентрировалась на парном разряде, поднялась на первое место в парном рейтинге в ноябре 1999-го, хотя до завершения карьеры в 2003 году немного пошумела и в «одиночке», дойдя до четвертьфинала Australian Open – 2001.

Постепенно Курникова делала разворот в сторону модельной карьеры, что позволило ей заработать немало денег. Сейчас состояние Анны оценивается в $ 67 млн. Россиянка счастлива в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом, с которым воспитывает троих детей.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова Фото: Al Bello/Getty Images

Что касается Шнидер, то судьба швейцарки сложилась не столь радужно. В 1998-м у Патти завязались отношения с Райнером Хофманом – тем самым детективом, который вывел Харнекера на чистую воду. Хофман стал её тренером, как и ранее Харнекер. В 2003-м они поженились. Перед этим Хофмана осудили на три года условно за мошенничество. Родители Патти снова были в замешательстве от отношений своей дочери, что привело к серьёзному семейному конфликту.

«Я не хочу с ними разговаривать, не хочу поддерживать какие-либо отношения. Они так много раз причиняли мне боль, терроризировали меня. Они не могли отпустить меня и позволить мне жить своей жизнью, уважать мои решения», — утверждала Патти.

Патти Шнидер и Райнер Хофман Фото: Sandra Behne/Getty Images

В 2011 году Шнидер завершила карьеру. Через три года она развелась с Хофманом, а в ноябре 2014-го родила дочь Ким от своего нового возлюбленного Яна Хейно.

Патти вернулась на корт в 2015-м, выиграла несколько мелких турниров ITF. В сезоне-2017 она смогла вернуться в топ-200 рейтинга WTA и несколько раз участвовала в квалификациях ТБШ. Патти даже пробилась в основную сетку US Open – 2018. Проиграла Марии Шараповой в первом раунде и вскоре окончательно завязала с большим теннисом за месяц до своего 40-летия.

В данный момент Патти Шнидер ведёт непубличный и скрытный образ жизни. Она всё ещё сохраняет долг перед кредиторами, который накопился во время отношений с Хофманом. Заработанных за карьеру $ 8,4 млн призовых для погашения не хватило. Появлялись новости, что из-за финансовых трудностей Шнидер продала на аукционе все свои коллекционные награды, ракетки и теннисные мячи.

Шнидер – одна из талантливейших теннисисток в новейшей истории, которая выиграла 11 титулов WTA за карьеру и выходила в полуфинал Australian Open – 2004. Патти могла достичь значительно большего на корте, но в раннем возрасте ей не повезло связаться с плохими людьми. В этом заключается главная спортивная и жизненная трагедия швейцарки.